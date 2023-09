Samsung rolt augustus-update uit voor Galaxy A33

De Samsung Galaxy A33 ontvangt een nieuwe update. De smartphone wordt geüpdatet met de patch van augustus.

Augustus-update voor Galaxy A33

Wim laat ons weten dat zijn Samsung Galaxy A33 bijgewerkt is met de beveiligingsupdate van augustus. De smartphone krijgt de update met een grootte van 1,3GB vanaf nu aangeboden wordt bij het toestel.

De Samsung Galaxy A33 is een midrange-smartphone die in maart 2022 werd uitgebracht. Het toestel heeft een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. Aan de achterkant zit een quad-camera met een 48 MP hoofdcamera, een 8 MP groothoekcamera, een 5 MP macrocamera en een 2 MP dieptecamera. De voorkant heeft een 13 MP selfiecamera. Ook is er een 5000 mAh accu aanwezig.