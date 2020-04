Samsung Galaxy A50 krijgt Android 10-update in Nederland

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy A50, dan is er goed nieuws te melden. Samsung is gestart met het uitrollen van een update voor het toestel. In verschillende andere landen werd in de afgelopen tijd al de update verspreid, nu dus ook in Nederland.

Android 10 voor Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 wordt vanaf nu bijgewerkt met een update naar Android 10, zo melden verschillende gebruikers waaronder Ricardo. Aanvankelijk stond de update gepland voor de maand mei, zo bleek uit de roadmap, maar Samsung heeft de update blijkbaar een maand naar voren geschoven. Dankzij de nieuwe update krijgen gebruikers toegang tot verschillende nieuwe features. Denk aan het volledige donkere thema, verbeterde notificaties met slimme acties en privacy-instellingen voor apps die je locatie willen weten.

Samen met Android 10 heeft Samsung de nieuwe One UI versie meegeleverd. Dit is de eigen skin van Samsung en bevat verschillende verbeteringen. We zien wat wijzigingen in de vormgeving hiervan, waarbij wat veranderingen zichtbaar zijn in de vormgeving van icoontjes en dergelijke. Het beveiligingsniveau van de Galaxy A50 blijft staan op beveiligingsupdate april 2020. Deze update werd een ruime week geleden al voor de A50 uitgebracht. Samsung belooft met de update ook verbeteringen doorgevoerd te hebben in de prullenbak (in de galerij-app), de gebaren, gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanner.

Wanneer de update voor jouw Galaxy A50 beschikbaar is, krijg je een notificatie op je toestel.