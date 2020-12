Samsung Galaxy A50: update met One UI 2.5 en december-patch

In Nederland is Samsung gestart met het verspreiden van een nieuwe update voor de Galaxy A50. Nee, het is niet de update naar Android 11, maar wel een andere fijne update. Je ziet nu One UI 2.5 en de december-update.

One UI 2.5 voor Galaxy A50

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy A50. De smartphone van de Koreaanse fabrikant wordt vanaf nu bijgewerkt met een update naar One UI 2.5, zo laat Ricardo ons weten. Hierdoor krijgt de telefoon een reeks nieuwe functies aangeboden. Met deze nieuwe versie worden een reeks nieuwe functies toegevoegd aan de interface van Samsung.

Je ziet nu bij WiFi-netwerken de kwaliteitsinformatie, waardoor je ziet of een netwerk snel of langzaam is. Verder is de toetsenbord-app uitgebreid met een zoekfunctie voor YouTube en kun je deze in landscape-modus splitsen in tweeën. Het Always On Display biedt ondersteuning voor Bitmoji, de berichten-app is verbeterd en er zijn nog enkele andere verbeteringen doorgevoerd door Samsung.

De update brengt ook beveiligingsupdate december 2020 naar de Galaxy A50. Hiermee worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het systeem aangepakt. Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy A50, dan kun je de update vanaf nu downloaden.