Samsung Galaxy A51 ontvangt update naar Android 12 met One UI 4.1

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A51. Voor de smartphone die twee jaar geleden uitgebracht werd, is de update naar Android 12 beschikbaar. De update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen.

Android 12 voor Galaxy A51

Update naar Android 12

Hoop nieuwe functies

Ook One UI 4.1 direct te gebruiken

Samsung rolt in Nederland en België een update uit voor de Samsung Galaxy A51, zo laat onder andere Carlo weten aan ons. De smartphone uit de A-serie van Samsung krijgt Android 12 aangeboden. Dit is de nieuwste Android-versie die publiekelijk beschikbaar is. Bovenop de nieuwe Android-versie heeft Samsung gelijk One UI 4.1 meegeleverd, net als beveiligingsupdate april 2022.

Met de nieuwe update worden zoals gezegd een hoop nieuwe functies toegevoegd. Denk hierbij aan verbeterde portretfoto’s en video’s, vernieuwende tools voor de galerij en bij Google Duo kun je tegelijkertijd je scherm delen. Verder zijn enkele Samsung-apps verbeterd, en kunnen deze ook overweg met Kleurenpalet. Deze functie zorgt ervoor dat de kleur van de ingestelde achtergrond overgenomen wordt in de interface.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.