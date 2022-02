Samsung Galaxy A51, Motorola Edge 20 en Nokia 8.3 krijgen security-update

Met regelmaat rollen fabrikanten een nieuwe beveiligingsupdate uit voor hun Android-toestel. Dat is nu ook weer het geval en staat er een update klaar voor de Samsung Galaxy A51, Motorola Edge 20 en 20 Lite en de Nokia 8.3.

Beveiligingsupdate voor Samsung, Motorola en Nokia

We hebben weer aardig wat tips binnengekregen omtrent updates voor verschillende devices. Om te beginnen is het tijd voor een update voor de Samsung Galaxy A51. Donderdag werd al bekend dat dit toestel veel minder vaak door Samsung bijgewerkt zou worden met updates. De update die nu beschikbaar is, is beveiligingsupdate januari 2022, zo laat Jan aan ons weten. De update heeft een grootte van 702MB, wat flink is voor een security-patch. Samsung levert zover bekend verder geen nieuwe functies of opties toe. De update brengt wel de patches die nog niet eerder uitgerold zijn naar de Galaxy A51.

Motorola Edge 20 (Lite)

Voor twee toestellen uit de Motorola Edge 20-serie is er eveneens een nieuwe update beschikbaar. De telefoons die bijgewerkt worden met beveiligingsupdate februari 2022, zijn de Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Lite. Richard laat weten dat de update zijn toestel heeft bereikt. De Motorola Edge 20 Pro zal de update ook krijgen, maar zoals ook bij eerdere updates het geval was, duurt dit net wat langer dan bij de twee andere modellen.

Nokia 8.3

Tot slot heeft HMD Global een update klaargezet voor de Nokia 8.3. De smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2022, zo laat Eddy aan ons weten. De update voor de telefoon heeft een grootte van circa 49MB.

