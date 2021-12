Nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar voor Oppo A91, Nokia XR20, 8.3 en Nokia 9 PureView

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold naar drie Nokia’s en een Oppo. Het gaat in alle vier de gevallen om de nieuwe beveiligingsupdate van december, welke de meest recente security-patch is die voor Android beschikbaar is.

December-update voor vier toestellen

Drie toestellen van Nokia worden door HMD Global bijgewerkt naar een nieuwe beveiligingsupdate. Het gaat om een update voor de Nokia XR20, het recente robuuste toestel van de fabrikant, de Nokia 8.3 en de Nokia 9 PureView. Alle drie de toestellen worden bijgewerkt naar beveiligingsupdate december 2021. Updates voor de drie Nokia’s worden gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update kan downloaden. In de changelog zien we verder geen grote veranderingen, dus het lijkt erop dat alleen een nieuwe beveiligingsupdate wordt meegeleverd.

Oppo

Bij Oppo wordt de Oppo A91 bijgewerkt met een nieuwe update, zo laat Roelf weten aan DroidApp. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met de december-update waarbij enkele tientallen zwakke plekken in de beveiliging worden aangepakt. De update is vanaf nu in Nederland en België te downloaden. De update brengt alleen de nieuwe patch en verder geen nieuwe functies of veranderingen.

