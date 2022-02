Nokia X10, 2.2 en 9 PureView worden bijgewerkt met januari-patch

HMD Global heeft voor drie toestellen van Nokia een nieuwe update klaargezet. De smartphonefabrikant doet dit voor de Nokia X10, de Nokia 2.2 en de Nokia 9 PureView. De update brengt een nieuwe beveiligingsupdate.

Updates bij Nokia

Bij ons laatste artikel over een update voor de Nokia X20, waarbij de smartphone werd voorzien van de beveiligingsupdate van december, gaven we het al aan. Nokia is niet meer zo snel met het uitrollen van updates. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Medio vorig jaar kampte het bedrijf ook al met een trage uitrol van updates. Opmerkelijk, gezien de fabrikant steeds grote beloften doet rondom updates.

In ieder geval worden nu weer een paar andere toestellen van de fabrikant bijgewerkt. In totaal is Nokia gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate januari voor de Nokia X10, de Nokia 2.2 en ook de Nokia 9 PureView kan de update vanaf nu verwachten. Het lijkt erop dat er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd worden. Enkel de beveiligingsupdate is nieuw bij het toestel. Wanneer de update gedownload kan worden, ontvang je een notificatie.

Nokia X10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro

Nokia 2.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend