Samsung Galaxy A52s en Galaxy Z Flip 3 krijgen One UI 4.1 met verbeteringen

Voor twee toestellen van Samsung is de fabrikant gestart met het uitrollen van een nieuwe update. De Galaxy A52s en de Galaxy Z Flip 3 krijgen allen de One UI 4.1 update.

One UI 4.1 voor A52s en Flip 3

Een nieuwe update komt beschikbaar voor twee smartphones van Samsung. Het is de One UI 4.1 update die in de afgelopen tijd al voor een hoop toestellen verspreid wordt. Dankzij tips van Ricardo en Fijke, weten we nu dat de update nu ook beschikbaar is in Nederland en België voor de Samsung Galaxy A52s en de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Het is een flinke update met een lange changelog. De camera wordt uitgebreid met nachtportretten en de handige Director’s View, waarmee je je video kunt opslaan met beelden van de voor- en achtercamera. Daarbij zijn er vernieuwingen voor de galerij, met meer bewerkingstools, suggesties, portreteffecten en meer. Verder kun je met Google Duo tegelijkertijd je scherm delen en bijvoorbeeld samen naar YouTube kijken. Diverse Samsung-apps zijn door Samsung bijgewerkt, en kunnen overweg met de Kleurenpalet functie, waarbij kleuren uit de achtergrond overgenomen worden in de interface. Tevens wordt beveiligingsupdate maart 2022 meegeleverd.

De update wordt vanaf nu aangeboden. Krijg je de update binnen, dan word je hiervan op de hoogte gebracht middels een notificatie.