Samsung Galaxy A53 krijgt beveiligingsupdate januari

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy A53. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt vanaf nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari.

Januari-update voor Galaxy A53

Samsung heeft in de afgelopen tijd al verschillende toestellen bijgewerkt naar de patch van januari. Toch merken we dat enkele toestellen wat langer dan normaal moeten wachten op een update. Dit is ook het geval bij de Samsung Galaxy A53, maar dat wachten is vanaf nu voorbij. De telefoon wordt namelijk geüpdatet naar een nieuwe security-patch.

Jasper laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A53 de nieuwe beveiligingsupdate van januari heeft mogen ontvangen. Een ruim 213MB grote update die niet alleen de patches van Google meebrengt, maar ook eigen Samsung-patches toevoegt. Als we kijken naar de changelog, dan zien we verder geen nieuwe functies of grote veranderen, wel is dus het beveiligingsniveau weer verbeterd.

De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België. Wanneer je de update kunt binnenhalen, dan krijg je hiervan een melding op je smartphone.