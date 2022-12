Samsung rolt beveiligingsupdate december uit voor Galaxy A53 en Tab A 10.1

Twee apparaten van Samsung krijgen de nieuwste beveiligingsupdate aangeboden. De smartphonefabrikant rolt de update uit naar de Samsung Galaxy A53, en ook de Galaxy Tab A 10.1 (2019) ziet de update binnenkomen.

December-update voor A53 en Tab A 10.1

Als er één merk is dat in de afgelopen tijd vooruitgang heeft geboekt met haar updatebeleid, dan is het Samsung wel. De fabrikant gaat als een speer met het uitrollen van de update naar Android 13 en ook de beveiligingsupdates worden niet vergeten. Nu is het tijd voor een volgende update voor de telefoons en tablets. De beurt is nu aan twee modellen van Samsung. Waarover we hieronder meer informatie geven.

Galaxy A53

Armin meldt ons de update voor de Samsung Galaxy A53. De smartphone in kwestie ontvangt de beveiligingsupdate van december. We zien verder geen verbeteringen of nieuwe functies. Bijna twee maanden geleden werd het populaire mid-end toestel al bijgewerkt met de update naar Android 13. Die update bracht uiteraard wel een hoop nieuwe functies en verbeteringen.

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Sally laat weten dat de Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) de update naar december krijgt. Het is een update die 202MB groot is, en die nog meer verbeteringen bevat. Samsung meldt namelijk ook dat de stabiliteit en de betrouwbaarheid is verbeterd met de update. Het bedrijf noemt niet welke zaken precies verbeterd zijn met de update. Wel worden nog enkele systeem-apps geüpdatet naar een nieuwe versie.

Wanneer je de nieuwe update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je telefoon of tablet.