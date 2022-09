Samsung Galaxy A53 en Motorola Edge 30 Ultra krijgen grote september-update

Nieuwe updates staan klaar bij Samsung en Motorola. Het gaat om grote updates voor de Samsung Galaxy A53 en Motorola Edge 30 Ultra. Niet alleen brengt de update een nieuwe security-patch.

Galaxy A53 en Edge 30 Ultra update

Updates brengen doorgaans verbeteringen op het gebied van beveiliging en ook met regelmaat voor nieuwe functies. Een grote update is er nu voor de Motorola Edge 30 Ultra. De nieuwe high-end smartphone van het bedrijf brengt beveiligingsupdate september 2022. Tevens belooft Motorola hierbij verschillende optimalisaties en verbeteringen voor bugs en dingetjes die zijn gevonden. Het is onduidelijk welke zaken precies met deze update precies worden aangepakt. De update is met 507MB vrij groot.

Samsung heeft voor de Galaxy A53 eveneens een update klaargezet. Dit is een update van bijna 770MB groot en brengt ook de beveiligingsupdate september. Daarbij zien we dat Samsung de stabiliteit en betrouwbaarheid heeft verbeterd. De fabrikant noemt daarbij niet welke verbeteringen heeft doorgevoerd. Mocht jij zaken opmerken, dan horen we het graag.

Motorola Edge 30 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 878,00 euro