Samsung Galaxy A70 krijgt beveiligingsupdate januari 2020

Voor de gebruikers van de Samsung Galaxy A70 is er goed nieuws te melden. Voor hun smartphone staat de beveiligingsupdate van januari klaar.

Galaxy A70: update van januari

Samsung heeft in Nederland de sluizen opengezet voor een update voor de Samsung Galaxy A70. De hogere mid-end smartphone krijgt beveiligingsupdate januari 2020 aangeboden.

Als we afgaan op de changelog van de Samsung Galaxy A70 update, dan blijkt dat we niet veel nieuwe functies kunnen verwachten. Het is alleen de nieuwe security-patch waarbij tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging worden opgepoetst. Daar heeft Samsung zelf ook nog optimalisaties en patches aan toegevoegd.

Volgens het updateschema krijgt de A70 iedere twee maanden een nieuwe security-patch aangeboden. Dat is iets minder dan de goedkopere Galaxy A50. De reden hiervan is vermoedelijk dat de Galaxy A50 erg goed verkoopt en dus door meer mensen gebruikt wordt. Dat zou voor Samsung reden kunnen zijn dat het toestel vaker wordt bijgewerkt met updates.

De update voor de Samsung Galaxy A70 wordt vanaf nu uitgerold in Nederland. Wanneer deze update beschikbaar voor jouw toestel is, ontvang je hiervan een notificatie.