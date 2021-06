Samsung Galaxy Buds 2 te zien in officiële persfoto’s: dit kunnen we verwachten

Samsung zal binnenkort een nieuwe set Galaxy Buds-oordoppen aankondigen. De fabrikant komt nu in het nieuws met de Galaxy Buds 2 waarvan we persfoto’s zien.

Galaxy Buds 2 persfoto’s

Op het internet zijn foto’s verschenen van een nieuwe set oordoppen van Samsung. Het gaat om draadloze oordopjes met de naam Galaxy Buds 2. Ze hebben een vergelijkbaar ontwerp, maar kennen toch wat verschillen. Waar bij het huidige model de vormgeving zich kenmerkt door een deel glanzend- en een deel matte behuizing, is dat bij de Buds 2 volledig glanzend. Uit de informatie komt naar voren dat de Buds 2 beschikbaar komen in de kleuren zwart, wit, groen en paars.

Uit eerdere gegevens van de Amerikaanse keuringsdienst FCC, komen de Buds 2 met elk een accucapaciteit van 60 mAh per oortje. De oplaadcase zou een capaciteit van 500 mAh krijgen. Of de oordopjes ook ondersteuning krijgen voor active noise cancelling, is niet helemaal duidelijk. De geruchten hierover gaan alle kanten op, maar volgens de laatste berichten is dit wel het geval. Het is nog niet bekend wanneer Samsung de nieuwe oordopjes presenteert.