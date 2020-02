Samsung Galaxy Buds+: alle specificaties uitgelekt

Samsung zal op 11 februari de nieuwe generatie van de draadloze oortjes, de Galaxy Buds, tonen. De Samsung Galaxy Buds+ zijn een verbetering op de huidige versie. Evan Blass heeft alle specificaties gedeeld van de nieuwe Buds+.

Samsung Galaxy Buds+

We zijn al veel te weten gekomen over de Samsung Galaxy S20-serie, maar nu is er weer nieuws over de Samsung Galaxy Buds+. De nieuwe reeks oortjes zal samen met de S20-serie aangekondigd worden, en tevens zal bij een pre-order de oortjes gratis geleverd worden, zo werd eerder duidelijk.

Op verschillende gebieden is Galaxy Buds+ verbeterd. De nieuwe Buds moeten 11 uur lang luisterplezier bieden, tegenover 6 uur bij de huidige versie. Ook het opladen via de case gaat sneller; 13 uur in plaats van 22 uur. Drie minuten opladen zorgt voor 60 minuten luisterplezier. Samsung heeft verder de speakers verbeterd (met een toevoeging van woofer en tweeter voor lage en hoge tonen) en kun je nu met een simpele touch-bediening Spotify starten.

Eerder werd al duidelijk dat de prijs voor de nieuwe oortjes uitkomt op 169,99 euro. De officiële aankondiging is volgende week dinsdag, 11 februari.