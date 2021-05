Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy A71 worden bijgewerkt met beveiligingsupdate

Een nieuwe security-patch staat klaar voor meerdere toestellen van Samsung. Het bedrijf rolt een nieuwere beveiligingsupdate uit voor de Galaxy Note 10-serie en de Galaxy A71.

Nieuwe beveiligingsupdate voor Note 10 en A71

Met regelmaat wordt er een nieuwe beveiligingsupdate verspreid voor verschillende smartphones. Deze keer is dat het geval voor drie toestellen van Samsung. Updates staan klaar voor de Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ en de Galaxy A71.

Jan laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A71 de beveiligingsupdate van april binnen ziet rollen op zijn smartphone. De update voor het toestel heeft een grootte van circa 225MB.

De Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+ worden ook bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Gebruikers van dit toestel zien de beveiligingsupdate van mei 2021 binnenrollen op hun smartphone. In de changelog komen we verder tegen dat er gewerkt is aan verbeterde prestaties voor de camera en verbeterde Quick Share. De update is 344MB groot en kan vanaf nu gedownload worden in Nederland en België.

