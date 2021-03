Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+ krijgen One UI 3.1 update

Voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+ wordt een nieuwe update verspreid. In Nederland staat de update naar One UI 3.1 voor de twee toestellen klaar. Bij deze update krijgen gebruikers toegang tot een reeks nieuwe functies en mogelijkheden, samen met een nieuwe security-patch.

Galaxy Note 10: One UI 3.1

In de afgelopen tijd kregen steeds meer toestellen van Samsung de update naar One UI 3.1. Nu is dit goede nieuws er ook voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+. Voor beide telefoons staat de update klaar, zo laat Lars aan ons weten. Zijn toestel heeft de update ontvangen, welke een grootte heeft van 1035MB. De update brengt een hoop nieuwe functies en gelijk ook beveiligingsupdate van maart 2021.

Je kunt na de One UI 3.1 update gebruik maken van verschillende verbeteringen. Denk aan de verbeteringen in DeX en een comfortabel scherm voor de ogen. Hiermee kan blauw licht gefilterd worden uit het schermlicht, waardoor het prettiger kijkt voor de ogen in omgevingen met weinig licht. Verder kun je, bijvoorbeeld bij het delen van een foto, de locatiedata verwijderen voordat je de foto deelt. Daarnaast heeft de camera-app enkele nieuwe functies meegekregen.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.