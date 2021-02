Samsung Galaxy S10, Note 10, Nokia 6.1 en 7.1 krijgen beveiligingsupdate februari 2021

Verschillende toestellen van Nokia en Samsung hebben een nieuwe update gekregen. Voor de Galaxy S10- en Note 10-serie staat de nieuwe februari-update klaar, en ook voor verschillende Nokia’s is dit het geval.

Samsung’s krijgen februari-update

De bezitters van de Samsung Galaxy S10, S10e en S10+ krijgen vanaf nu in Nederland de nieuwste beveiligingsupdate aangereikt. Samsung heeft voor deze smartphones beveiligingsupdate februari 2021 klaargezet. Met deze update worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en in de software aangepakt. Samsung zelf heeft ook nog patches toegevoegd voor de eigen componenten. Dezelfde update wordt in ons land ook direct uitgereikt aan de toestellen in de Galaxy Note 10-serie; de Note 10 en Note 10+.

Nokia

Ook voor verschillende toestellen van Nokia staat deze update paraat. Zo laten Wim en Han weten dat ze de beveiligingsupdate van februari aangeboden hebben gekregen op de Nokia 6.1. De update heeft een grootte van 41,95MB. Zover bekend worden er verder geen nieuwe functies of grote aanpassingen doorgevoerd. HMD Global geeft de update ook uit voor de Nokia 7.1. Ondanks dat in de changelog staat dat het om 2020-02 gaat, gaat het hier echt om de update van 2021.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

