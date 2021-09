Samsung Galaxy S10, S10e en S10+ krijgen augustus-update met nieuwe functies

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy S10-familie. De drie smartphones uit de serie krijgen beveiligingsupdate augustus, samen met een reeks nieuwe functies en verbeteringen.

Galaxy S10: augustus-update

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S10, S10e of S10+. Alle drie de smartphones ontvangen in Nederland een nieuwe update. Bram en Frank laten ons weten dat hun Galaxy S10 de beveiligingsupdate van augustus 2021 binnenkrijgt. Hoewel de changelog weinig loslaat over de nieuwe functies en verbeteringen, worden wel een aantal nieuwe mogelijkheden gevonden.

Het lijkt erop dat de interface en de camera wat sneller reageren. Daarbij is bij een foto in de galerij-app van Samsung de nieuwe ‘Foto Remasteren’ optie te vinden. Hiermee kan de kwaliteit van een foto opgekrikt worden.

Als je de update kunt downloaden, ontvang je op je smartphone hierover een melding. De update is groot, met een omvang van 733,29MB.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 580,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 600,00 euro