Samsung Galaxy S10-serie krijgt beveiligingsupdate februari aangereikt

Samsung heeft voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S10-serie een nieuwe update klaargezet. Gebruikers krijgen de beveiligingsupdate van februari 2020.

Galaxy S10 krijgt februari-update

Er is nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e. Alle drie de smartphones krijgen een nieuwe security-patch; de beveiligingsupdate van februari 2020. Dit is de meest recente patch die door Google is uitgebracht. Raymond laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de update heeft mogen ontvangen. Bovenop de patches vanuit Google heeft Samsung zelf ook nog een aantal fixes toegevoegd.

Voor de Galaxy S10 heeft de update een omvang van 316,40MB, wat vrij groot is voor alleen een beveiligingsupdate. Echter meldt de changelog verder niets aan veranderingen; behalve dat de algehele stabiliteit van functies verbeterd is. We gaan er dus vanuit dat er enkele bugfixes en verbeteringen achter de schermen zijn doorgevoerd.

Zodra de update beschikbaar is, verschijnt er een notificatie op je toestel.

