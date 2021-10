Samsung Galaxy S10-serie wordt voorzien van beveiligingsupdate oktober

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S10-serie. De drie smartphones uit de S10-serie krijgen de nieuwste beveiligingsupdate die beschikbaar is gesteld door Samsung.

Oktober-update voor Galaxy S10-serie

Nadat we vanmiddag al schreven over verschillende Samsung-toestellen die zijn bijgewerkt met een nieuwe security-patch, is het nu de beurt aan drie andere smartphones. Frank laat ons weten dat de beveiligingsupdate oktober 2021 nu beschikbaar is voor de Galaxy S10-serie. Het is een update van circa 162MB groot.

In totaal gaat het om drie toestellen die de beveiligingsupdate van oktober hebben gekregen. Voor de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en de Galaxy S10e kun je de update vanaf nu binnenhalen. Bovenop de patch heeft Samsung ook eigen patches toegevoegd. We zien in de changelog dat alleen de beveiliging van het apparaat is verbeterd. We vermoeden dat Samsung nog enkele andere verbeteringen op de achtergrond heeft doorgevoerd, maar verwacht geen nieuwe functies voor de smartphones.

Als de update beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je toestel.

