Samsung rolt september-update uit voor Galaxy S10-serie

Samsung heeft voor verschillende de september-update al uitgerold. De nieuwe patch is nu ook beschikbaar voor de Galaxy S10-serie.

Galaxy S10-serie: september-patch

Een nieuwe update staat klaar voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie. Samsung stelt de nieuwe beveiligingsupdate september 2021 beschikbaar voor deze serie smartphones, zo laten Raymond en Patrick ons weten. Het is opvallend, omdat pas een week geleden de augustus-update werd verspreid.

De update van 137,45MB groot is vanaf nu beschikbaar in Nederland voor drie toestellen uit de serie. Deze is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10e. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen nieuwe functies of veranderingen. Alleen de patches van Google en Samsung zorgen voor de verbeteringen in de beveiliging.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 583,00 euro

Samsung Galaxy S10e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro