Samsung Galaxy S21-serie ontvangt beveiligingsupdate van juni

Nog eerder dan de nieuwe high-end modellen van Samsung, is de juni-update nu beschikbaar voor een andere reeks toestellen. De Samsung Galaxy S21-serie krijgt de nieuwste update.

Galaxy S21: beveiligingsupdate juni

De zesde beveiligingsupdate van het jaar 2022 is door Google nog niet aangekondigd. Echter hebben verschillende toestellen de beveiligingsupdate van juni al ontvangen. Gisteren schreven we over de update voor de Galaxy Tab S7-modellen, nu is het de beurt aan de eerste reeks smartphones. DroidApp kan melden dat in Nederland en België door Samsung begonnen is met het updaten van de Galaxy S21-serie naar de nieuwste security-patch.

Dit betekent dat de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra de update vanaf nu binnen zien rollen. De update zal wederom tientallen kwetsbaarheden aanpakken, maar omdat Google de informatie hierover nog niet openbaar heeft gemaakt, moeten we nog even wachten op alle details. Dat zal volgende week gebeuren. Dan komen we ook te weten welke verbeteringen Samsung zelf heeft doorgevoerd.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

