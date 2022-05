Samsung Galaxy S21 FE ontvangt beveiligingsupdate van mei 2022

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy S21 FE. De Fan Edition-smartphone krijgt de nieuwste beveiligingsupdate aangereikt, samen met een reeks verbeteringen. Zo wordt duidelijk.

Galaxy S21 FE met mei-update

In onze Samsung Galaxy S21 FE review hebben we uitgebreid de ins- en outs besproken van de Galaxy S21 FE. Het toestel kan vier Android OS-updates verwachten en vijf jaar beveiligingsupdates. Nu is er in Nederland en België een nieuwe update klaargezet voor de Galaxy S21 FE. Hierbij wordt een nieuwe security-patch beschikbaar gesteld, samen met nog wat verbeteringen.

De update is ongeveer 1GB groot, zo meldt Karel ons. Zijn toestel krijgt allereerst beveiligingsupdate mei 2022. Dit is de nieuwste security-patch die beschikbaar is voor Android. Niet alleen de patches vanuit Google worden geleverd, ook de patches van Samsung zelf zitten in deze update. Samsung werkt ook verschillende eigen apps bij en meldt dat er verdere stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.

De Galaxy S21 FE update wordt vanaf nu uitgerold naar het toestel. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je device.