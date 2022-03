Samsung Galaxy S21 FE en Galaxy Note 20-serie krijgen One UI 4.1 update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar verschillende Samsung’s. One UI 4.1 wordt sinds deze week uitgerold voor verschillende Galaxy-toestellen; nu is de beurt aan de Galaxy S21 FE en Note 20-serie.

One UI voor S21 FE en Note 20

Maandag schreven we al dat de S21-serie, de Galaxy A52 en de Z Fold 3 werden bijgewerkt met de update naar One UI 4.1, nu is het de beurt aan de volgende lichting toestellen. De update naar One UI 4.1 wordt uitgerold in Nederland en België voor de Galaxy S21 FE en de Galaxy Note 20-serie. Dit betekent dat de nieuwe software-versie beschikbaar is voor drie modellen.

Om te beginnen de Galaxy S21 FE, dat toestel krijgt namelijk ook direct de beveiligingsupdate van maart 2022. Daarnaast dus One UI 4.1, wat verschillende nieuwe functies brengt. Zo is de camera-app uitgebreid met verbeteringen voor de portretmodus en de portretvideo. Daarnaast kun je RAM Plus gebruiken waarmee er virtueel meer werkgeheugen toegevoegd wordt. Verschillende Samsung-apps zijn bijgewerkt met verbeteringen, met onder andere ondersteuning voor Kleurenpalet in Notities en Health. Dankzij verbeteringen voor GOS (Game Optimizing Service) wordt warmteproductie en accuverbruik nog beter afgestemd tijdens het gamen. Verder is er de Slimme Widget die extra functionaliteit toevoegt.

De update is zoals gezegd ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Note 20 Ultra. Beide modellen krijgen eveneens de beveiligingsupdate van maart door Samsung aangeboden, samen met de patches van Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro