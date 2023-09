Samsung Galaxy S22-serie: beveiligingsupdate september staat klaar

Goed nieuws voor de bezitters van een smartphone uit de Samsung Galaxy S22-serie. De fabrikant heeft voor de drie toestellen de security-patch van september klaargezet. Het is de nieuwste update die door Android is vrijgegeven.

September-update voor Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra worden vanaf nu bijgewerkt met een update. Rob laat ons weten dat de toestellen vanaf nu bijgewerkt worden met de beveiligingsupdate van september. Vanmorgen schreven we al over de update, waarbij duidelijk werd dat er met de update tientallen kwetsbaarheden worden aangepakt. De Galaxy S22 modellen waren in de afgelopen paar maanden ook al als één van de eersten aan de beurt voor de update, dat is deze maand ook het geval.

Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog patches aan de update toegevoegd. Zover bekend gaat het enkel om een nieuwe beveiligingsupdate en is er verder geen nieuwe functionaliteit toegevoegd. De update heeft een grootte van circa 235MB. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

