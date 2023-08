Samsung Galaxy S22-serie krijgt enorme update; augustus-patch voor Galaxy A34 en A54

Verschillende smartphones van Samsung kunnen vanaf nu een update verwachten. Voor de Galaxy S22-modellen staat een grote update klaar, voor de Galaxy A34 en Galaxy A54 de nieuwe augustus-patch.

Samsung Galaxy S22 met enorme update

De Samsung Galaxy S22-serie krijgt een flinke update aangereikt. Opvallend detail; niemand weet wat er precies veranderd is. Even werd gedacht dat het de update naar One UI 5.1.1 was, maar niets van de functionaliteit duidt op de aanwezigheid van deze versie; ook de nieuwe functies uit deze update zijn niet aanwezig na het installeren van deze update. Wat is er dan wel nieuw?

Dimitri maakt melding van de update die hij binnen heeft gekregen op zijn toestel. Volgens geruchten zou Samsung flink werk gemaakt hebben van het optimaliseren van de cameraprestaties in situaties met weinig licht, zoals met de nachtmodus. In de changelog staat alleen dat er gewerkt is aan de algehele stabiliteit en de beveiliging van het apparaat. Echter is beveiligingsupdate augustus eerder deze maand al uitgerold.

Het is aannemelijk dat Samsung meer verbeteringen heeft doorgevoerd. De update is met een grootte van ruim 1,9GB namelijk erg groot. We verwachten hier in de komende tijd wellicht nog meer informatie over. De update is beschikbaar voor de Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra.

Galaxy A34 en A54

Ondertussen meldt ook Sander zich met een update. Het is een nieuwe update voor de Samsung Galaxy A34. De smartphone uit het A-segment hebben we eerder uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy A34 review. De smartphone wordt nu bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus. Daar bovenop de patches van Samsung. We zien de update ook binnenrollen op de Samsung Galaxy A54.

Ook dit is een flinke update, met een grootte van ruim 1,2GB. Samsung belooft naast de nieuwe security-patch, dat de stabiliteit en betrouwbaarheid van het toestel is verbeterd. Verder worden verschillende Samsung-apps bijgewerkt.

Als je de update kunt downloaden voor je toestel, krijg je hier een melding van op je device.

