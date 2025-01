Samsung Galaxy S25: nieuw lek onthult nieuwe AI-functies, batterij en camera

Opnieuw is er nieuws te melden over de Samsung Galaxy S25-serie. De drie, mogelijk vier, modellen krijgen nieuwe AI-functies. Onder andere door het gebruik van Now Brief; een nieuwe functie die extra opties naar de smartphones brengt. Dankzij een lek weten we, welke nieuwe functies toegevoegd worden.

AI-functies voor de Galaxy S25

Nog een kleine week, en dan is de nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Samsung toont hier de nieuwe Galaxy S25-serie, en dat werd stiekem ook wel een beetje tijd. Er gaat bijna geen dag voorbij of de Samsung Galaxy S25-serie komt weer voorbij. Donderdagochtend schreven we bijvoorbeeld over de nieuwe Galaxy S25 Slim renders; het vierde toestel uit de familie, welke mogelijk pas op een later moment aangekondigd wordt. De informatie die we nu te weten komen gaat over de AI-functionaliteit bij de Galaxy S25-serie.

De belangrijkste vernieuwing op het gebied van kunstmatige intelligentie is de introductie van “Now Brief”, een functie die ontwikkeld is in samenwerking met Google Gemini. Now Brief is ontworpen om gebruikers op een meer contextuele en efficiënte manier van informatie te voorzien. Volgens gelekte marketingmaterialen kan de Galaxy S25 bijvoorbeeld een YouTube-video samenvatten en direct een notitie maken op basis van de inhoud. Dit wordt geactiveerd met een spraakopdracht, zoals: “Hé Google Gemini, maak een lijst van de plaatsen die in deze video worden genoemd en sla een notitie op.” Dit soort slimme integraties kan handelingen aanzienlijk versnellen en gebruiksgemak verhogen.

Een andere eigenschap van Now Brief is het tonen van relevante informatie op basis van het tijdstip van de dag. Zo kan het ’s ochtends een overzicht geven van het weer, de persoonlijke energieniveaus (gebaseerd op gegevens van wearables) en geplande afspraken. Overdag kan het suggesties doen voor routes of tussenstops, zoals een koffiepauze op basis van kortingsbonnen. ’s Avonds biedt het een overzicht van de belangrijkste momenten van de dag en behaalde gezondheidsdoelen.

Camera en accu

Verder wordt bekend dat de Galaxy S25+ een 12MP front-camera krijgt. Daarbij is er een 50 megapixel hoofdcamera met 2x zoom, 10MP telelens met 3x optische zoom en een groothoeklens van 12 megapixel. De Galaxy S25 Ultra krijgt een 200MP hoofdcamera met 2x zoom, 50MP telelens met 5x optische zoom, 10MP telelens met 3x zoom en een 50 megapixel groothoeklens. Ook hier is een 12 megapixel camera voorop aanwezig. De Galaxy S25+ krijgt een 4900 mAh batterij en bij de Ultra is deze 100 mAh groter; 5000 mAh. Van de ‘normale’ Galaxy S25 is deze informatie nog niet bekend.

Op 22 januari komen we alle details te weten over de S25-serie.