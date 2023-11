Samsung hernoemt Game Launcher naar Gaming Hub en belooft meer veranderingen

Samsung heeft Game Launcher hernoemd naar Gaming Hub. Dat is niet de enige verandering die we krijgen voorgeschoteld van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De verandering van de naam van het platform komt met de One UI 6 update, die vanaf deze week wordt uitgerold.

Samsung komt met Gaming Hub

De toepassing Game Launcher is vanaf nu hernoemd naar Gaming Hub. Op toestellen met Android 14 en One UI 6 heeft het de nieuwe naam. One UI 6 heeft tal van nieuwe functies, en dit is er dus nog eentje van. Op andere toestellen heet het voorlopig nog Game Launcher, maar dit maakt niet uit voor de synchronisatie of de samenwerking via dit platform.

Game Launcher gaat al een aantal jaren mee, zoals hier op de Galaxy S7 Edge

Samsung lijkt voorbereidingen te treffen voor nieuwe functionaliteit, waarbij de focus ligt op cloud-gaming. Samsung belooft sowieso meer veranderingen voor het platform, maar het is niet direct duidelijk welke veranderingen we precies voorgeschoteld krijgen. Televisies vanaf 2020 van Samsung zijn al voorzien van Gaming Hub.

Samsung laat weten dat het met Gaming Hub meer moet worden dan alleen een toepassing waar je games gebundeld worden. De verwachting is dat het meer samen zal gaan werken met Gaming Hub op televisies, waarbij we dus het één en ander aan cloud-gaming kunnen verwachten. Voor nu gaat het alleen om de naamsverandering, en moeten we afwachten wat de toekomst gaat brengen hierin.