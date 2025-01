Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy S23-serie en Galaxy S24 FE

Goed nieuws voor de bezitters van verschillende Samsung-toestellen. Samsung heeft voor enkele modellen een nieuwe update klaargezet. De nieuwe update van januari is beschikbaar voor de Galaxy S23-serie en de Galaxy S24 FE.

Galaxy S23 en S24 FE krijgen update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor vier modellen van Samsung. Het gaat om de modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie en de Galaxy S24 FE. Bij de eerst genoemde serie gaat het om de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. In een later stadium zal ook de Galaxy S23 FE de update krijgen, maar deze zit doorgaans in een andere lichting. De toestellen ontvangen de beveiligingsupdate van januari, zo horen we van Bertold. Dit is de nieuwste update die voor Android beschikbaar is.

Bovenop de patches van Google voegt Samsung zelf ook nog eigen patches toe. Die lichten we uit in dit artikel. Hierin zitten ook nog verschillende verbeteringen, specifiek voor Samsung-toestellen. In de komende weken verwachten we de update ook voor andere toestellen. Krijg je een update binnen, laat het ons weten. Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 890,00 euro