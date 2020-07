Samsung rolt juli-patch nu ook al uit voor Galaxy A50 en Note 10

Samsung heeft voor een aantal van haar toestellen een nieuwe update klaargezet. Waar gisteren al de S20 de nieuwste update van juli kreeg, is deze er nu ook voor de A50 en Note 10-serie.

Beveiligingsupdate juli voor A50 en Note 10

Google heeft de beveiligingsupdate van juli 2020 nog niet officieel vrijgegeven. Dat zal begin volgende week gebeuren. Echter, Samsung is al druk met het uitrollen van de update naar verschillende smartphones. Waar deze nieuwe security-patch gisteren al voor de Galaxy S20 werd verspreid, is deze er nu ook voor drie andere modellen. Allereerst is deze er ook voor de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+.

Richard laat aan DroidApp weten dat deze update er ook is voor de Galaxy A50, en dat is goed nieuws voor het vorig jaar uitgebrachte toestel. Daarbij krijgt de Galaxy A50 van Samsung nog een aantal verbeteringen, zo blijkt uit de changelog. De 202,43MB grote update brengt ook stabiliteitsverbeteringen voor de camera.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar zijn, ontvang je hiervan een melding op je smartphone.

