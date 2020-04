Samsung laat nieuwe tablet zien: dit is de Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Samsung heeft een nieuwe tablet aangekondigd, voorzien van basis specificaties voor een betaalbare prijs. Het apparaat heeft de naam Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) gekregen, wat direct aangeeft dat de tablet voorzien is van een 8,4 inch beeldscherm.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Het assortiment van tablets is niet zo uitgebreid als bij smartphones. Samsung heeft nu echter een nieuwe tablet aangekondigd; een relatief compacte tablet met een 8,4 inch beeldscherm. Het is de Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020). Qua specificaties kan de tablet in het middensegment geplaatst worden. Er wordt geen S Pen meegeleverd.

De Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) is voorzien van een TFT-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels, een Exynos 7904 octa-core processor en 3GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen bedraagt (slechts) 32GB, maar kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. Voorop is een 5 megapixel front-camera geplaatst, een 8 megapixel camera vind je aan de achterkant. Er is een 5000 mAh accu, USB-C aansluiting, 3,5 millimeter aansluiting en stereo-speakers.

Samsung heeft de tablet vooralsnog alleen in de Verenigde Staten aangekondigd. Daar krijgt de tablet een prijs van zo’n 260 euro, en is er ondersteuning voor het 4G netwerk. Het is onduidelijk of de tablet ook in ons land of in andere Europese landen uitgebracht wordt.