Samsung presenteert concept-smartphone dat twee kanten opbuigt

Onder de naam ‘Flip in & Out’ presenteert Samsung een nieuwe concept-smartphone. Het scherm van het toestel kun je twee kanten opbuigen. Er wordt daarmee een nieuwe dimensie toegevoegd aan de foldable smartphone.

Flip In & Out concept

Op de CES beurs in Las Vegas heeft Samsung een nieuwe conceptsmartphone aangekondigd. Het is een toestel dat een nieuwe stap zet in het foldable-segment. Het scherm van de zogenaamde Flip in & Out concepttelefoon kan twee kanten opgebogen worden. Dit betekent dat je de binnenkant ook naar buiten kunt klappen.

Volgens Samsung resulteert dit in een slanker toestel met een dunner ontwerp. Het voordeel is verder volgens de fabrikant dat het scherm ook gebruikt kan worden als het toestel opgevouwen is. Daarbij zou het toestel tegen een stootje moeten kunnen, al is onbekend wat dit precies inhoudt.

Het is niet bekend of Samsung daadwerkelijk een toestel uitbrengt met deze techniek. Tijdens het Mobile World Congress eerder dit jaar bracht de fabrikant ook al verschillende concepten van beeldschermen onder de aandacht. Een paar daarvan hebben we ook uitgelicht in een video.