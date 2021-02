Samsung presenteert nieuwe Galaxy M12 met 6000 mAh accu

Samsung heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Het is de Galaxy M12, welke een gigantische accucapaciteit heeft meegekregen. Maar er is natuurlijk meer te melden over de smartphone.

Galaxy M12 aangekondigd

Samsung heeft verschillende smartphoneseries en de M-serie is er daar één van. Als opvolger van de Galaxy M11, die ook in Nederland verkrijgbaar is, staat nu de Galaxy M12 in de startblokken. Het toestel wordt daarbij geleverd met 6000 mAh en kan met 15W opgeladen worden.

Verder heeft de fabrikant het toestel voorzien van een 6,5 inch LCD scherm met een HD+ resolutie van 720p. We zien in de notch van de smartphone een 8 megapixel front-camera terwijl achterop een quad-camera is te vinden. Deze levert een 48MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens, 2MP macro- en 2MP diepte-lens.

De Galaxy M12 beschikt over een 3,5 millimeter aansluiting, een Exynos 850 chipset, 3/4/6GB RAM en 32/64/128GB opslagruimte en ruimte voor een geheugenkaart. NFC is niet aanwezig op de M12. Je kunt de M12 kopen in de kleuren blauw, zwart en turquoise.

Op dit moment is de smartphone alleen aangekondigd voor Vietnam. Aangezien de huidige M11 wel verkrijgbaar is in Nederland, is er een kans dat we het toestel ook in ons land terug gaan zien.