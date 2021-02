Samsung presenteert nieuwe Galaxy F62 met 7000 mAh accu

Het portfolio van Samsung is vandaag uitgebreid met een nieuwe smartphone; de Galaxy F62. We zien een gigantische accucapaciteit terug bij dit toestel van maar liefst 7000 mAh. De details zetten we op een rij.

Samsung Galaxy F62 aangekondigd

Samsung heeft de F-serie uitgebreid met een nieuw model; de Samsung Galaxy F62. Deze smartphone kenmerkt zich door een enorme accucapaciteit van 7000 mAh, net als de Galaxy M51. Deze batterij kan opgeladen worden met de meegeleverde 25W oplader. De smartphone kenmerkt zich verder door de dual-tone Laser Gradient-behuizing, zoals Samsung die noemt.

Aan de voorzijde van de Galaxy F62 vind je een 6,7 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een 32 megapixel front-camera. Er bevindt zich een quad-camera aan de achterkant met 64MP hoofdlens, 12MP groothoek en tweemaal een 5MP voor diepte en macro. De Exynos 9825 chipset die we eerder in de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ zagen, vind je nu ook terug in de F62. Er is keuze uit 6/8GB RAM met 128GB opslagruimte. Vanuit de doos draait de F62 direct op Android 11 met One UI 3.1.

Voor nu is de Galaxy F62 alleen nog aangekondigd voor de Indiase markt. Er is niets bekend over of het toestel ook in Europa zal verschijnen. De prijs ligt op omgerekend 275 euro. Mocht hij in ons land uitgebracht worden, dan zal die prijs sowieso hoger liggen vanwege belastingen en heffingen.