Samsung komt met UV-sterilizer voor desinfecteren van smartphone en meer

Hygiëne was altijd wel belangrijk, maar door het Coronavirus is dat dit jaar nog belangrijker geworden. Ook de aandacht hiervoor is toegenomen. Samsung komt nu met een UV-sterilizer met Wireless Charging waarmee je bijvoorbeeld je smartphone of headset kunt desinfecteren.

UV-Sterilizer

Samsung heeft bekend gemaakt dat het een UV-sterilizer uitbrengt waarmee je verschillende soorten producten kunt desinfecteren. In nog geen tien minuten kun je producten als een smartphone, smartwatch, oordopjes of bril desinfecteren door deze in tien minuten in de UV-sterilizer te plaatsen.

De UV-sterilizer van Samsung is getest door twee onafhankelijke testinstituten (Intertek en SGS). Het apparaatje blijkt flink effectief, waarbij het tot 99 procent van de bacteriën en ziektekiemen doodt. De dubbele UV-lampen steriliseren zowel de boven als de onderkant van het ingelegde product.

Het apparaat kan stroom krijgen via de kabel, of via een apparaat dat ondersteuning heeft voor Qi wireless charging. De telefoon geeft dan stroom aan het apparaat. Dit werkt niet alleen met Samsung-toestellen, maar ook met andere toestellen die Qi Wireless Charging ondersteunen. De binnenmaten van de UV-sterilizer zijn 196 x 96 x 33 millimeter.

Samsung brengt de UV-sterilizer alleen uit bij haar eigen e-store voor een bedrag van 59,99 euro. Je kunt hem direct hier bestellen.