Samsung werkt aan satellietcommunicatie op smartphones; ‘komt volgend jaar’

Samsung heeft volgens Koreaanse media de bevestiging gegeven dat er gewerkt wordt aan satellietcommunicatie. De nieuwe ondersteuning zou vanaf volgend jaar beschikbaar moeten komen. Mogelijk gaan we dit terugzien bij de Galaxy S24-serie.

Satellietcommunicatie op je Galaxy

We kennen het al van verschillende smartphones, en nu volgt ook Samsung. Het gaat om satellietcommunciatie op je smartphone. Het gaat hierbij niet om het kunnen bellen en internetten met wie dan ook, maar specifiek om communicatie in het geval van nood. De topman van Samsung, Park Yong-in, heeft in een presentatie laten weten dat de technische voorbereidingen die satellietcommunicatie mogelijk maken, afgerond zijn. Volgens het bedrijf moet de ondersteuning volgend jaar in smartphones van het bedrijf terug te vinden zijn.

Of dit betekent dat je noodcommunicatie via satelliet kunt opzetten op je Galaxy S24, is onbekend. Het voordeel van deze manier van communiceren is dat gebruikers ook contact kunnen leggen met hulpdiensten, als er geen bereik is op het mobiele netwerk.

De satellietfunctie is al op verschillende smartphones te vinden. Apple heeft sinds de iPhone 14-modellen deze ondersteuning toegevoegd. Cat, bekend van de robuuste telefoons, heeft eveneens modellen met de ondersteuning hiervoor.