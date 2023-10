Samsung wil in 2024 recordaantal van 20 miljoen vouwbare smartphones verkopen

Samsung heeft een ambitieus doel gesteld voor de verkoop van opvouwbare smartphones in 2024. Het bedrijf wil 20 miljoen opvouwbare apparaten verkopen, wat meer dan het dubbele is van zijn doel voor 2023.

Samsung is de toonaangevende fabrikant van opvouwbare smartphones en heeft een sterke marktpositie. Nu heeft het merk de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Het bedrijf heeft echter te maken met toenemende concurrentie van andere merken, zoals Motorola, Google en OnePlus. Dus zet Samsung een tandje bij.

Om concurrerend te blijven, streeft Samsung er naar om de Galaxy Z Fold 6 een dunner scherm te geven. De bestaande Galaxy Z Fold 5 is gesloten 13,4 mm, wat dikker is dan de OnePlus Open (11,7 mm) en de Google Pixel Fold (12,1 mm). Het is niet bekend welke plannen hiervoor klaarstaan voor de Galaxy Z Fold 6.

Het is nog te vroeg om te zeggen of een dunner scherm voldoende zal zijn om de verkoop van opvouwbare apparaten van Samsung omhoog te helpen. Het bedrijf zal ook moeten blijven investeren in innovatie om zijn voorsprong op de concurrentie te behouden. Voor het jaar 2023 wordt verwacht dat Samsung 10 miljoen foldables verkoopt. Dat zou betekenen dat het aantal verkopen volgend jaar moet verdubbelen bij Samsung.

