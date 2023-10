One UI 6: dit zijn de nieuwe emoji’s en het nieuwe lettertype

Samsung test achter de schermen het nieuwe One UI 6. De nieuwe skin van Samsung is gebaseerd op Android 14. Het brengt onder andere een nieuw lettertype en nieuwe emoji’s. Wat kunnen we verwachten?

One UI 6 lettertype en emoji

Verbeteringen die Google doorvoert in Android 14 zijn er genoeg. Zo werd bekend in het artikel met nieuwe functies in Android 14. Echter werken fabrikanten aan een nieuwe skin voor over Android 14 met eveneens bijbehorende interface. Zo ook Samsung, dat met One UI 6 een nieuwe weer-app uitrolt.

Samsung heeft echter nog meer verbeteringen klaarstaan voor One UI 6. In de eerste screenshot zien we als eerst een kleine wijziging in het gebruikte lettertype. Het eerder gebruikte Samsung Sans-lettertype wordt nu meer richting het Google Sans-lettertype getrokken, dat we kennen van de Pixel-modellen. Zoals we van Samsung gewend zijn, zal ook weer de mogelijkheid geboden worden om een ander lettertype te kiezen, maar het standaard font wordt dus aangepast.

Emoji

Wijzigingen zien we ook terug in de emoji’s van Samsung. Deze worden in One UI 6 in een nieuw jasje gestoken. Opvallend weet Nextpit te melden dat na installatie van de bèta stilletjes SwiftKey toetsenbord is gedownload. Onbekend is of dat ook voor de stabiele versie gaat gelden. De wijzigingen hier zijn relatief klein, waarbij het ontwerp wat meer moderner oogt bij de emoticons.

In ons Android 14 Update Overzicht houden we bij welke toestellen, wanneer de update krijgen.

