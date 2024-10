Samsung wijzigt updateplannen voor Galaxy A52s, foldable en tablet

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid voor verschillende modellen. Een foldable en een tablet krijgen geen update meer, Daarbij worden wijzigingen doorgevoerd bij de Galaxy A52s.

Wijzigingen in updatebeleid

Bij Samsung is het schema met het updatebeleid voor verschillende toestellen aangepast. Dit betekent dat sommige telefoons geen updates, en een ander toestel minder vaak updates zal ontvangen. De wijzigingen hebben betrekking op toestellen die eerder zijn uitgebracht door de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Allereerst twee apparaten van Samsung die geen updates meer ontvangen. Dit zijn de Samsung Galaxy Z Fold 2 en de Samsung Galaxy Tab A7. Beide toestellen krijgen niet langer meer beveiligingsupdates of ander soort updates. Wel kan het altijd nog zijn dat er in de toekomst nog enkele veiligheidskwesties worden aangepakt, maar in principe is het over en uit.

Een wijziging is er ook voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone krijgt niet langer meer maandelijkse security-patches. De A52s zal in het komende jaar enkel nog per kwartaal een beveiligingsupdate krijgen.