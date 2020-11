Singles Day 2020: de beste aanbiedingen vol kortingen op een rij

Het is weer november en dus kunnen we van verschillende winkels weer mooie aanbiedingen verwachten. Niet alleen tijdens Black Friday, maar ook tijdens Singles Day. We zetten de aanbiedingen waarvan je nu al kunt profiteren op een rij.

Singles Day 2020 aanbiedingen

Op 11/11 is het weer Singles Day. Tijdens deze dag kun je van voordeeltjes profiteren, alvast voor de feestdagen of gewoon als cadeau voor jezelf. Ondanks dat de uit Amerika overgewaaide koopjesdag pas op woensdag is, kun je vanaf nu al profiteren van verschillende kortingen.

De aanbiedingen waar je nu volop al van kunt profiteren, zetten we hier voor je op een rijtje.

Amazon

Webwinkel Amazon is sinds dit jaar officieel in Nederland beschikbaar. Het bedrijf pakt gelijk groots uit met aanbiedingen. Tot en met 19 november heeft het afwisselende aanbiedingen. Vandaag kun je profiteren van korting op elektrische tandenborstels, tuingereedschap en e-readers. Echter is er ook voordeel op JBL-producten, krijg je korting op OnePlus-smartphones, tablets, externe harde schijven, batterijen, powerbanks, hoesjes en nog veel meer.

Alle aanbiedingen van Amazon vind je hier in een handig overzicht op de website van Amazon.

Bol.com

Natuurlijk doet ook Bol.com aan Singles Day 2020. Je krijgt hoge kortingen op televisies van onder andere Samsung en Philips, daarnaast is er korting op smartphones en tablets van onder andere Samsung. Verder krijg je korting op verschillende soorten elektronica, SodaStream, Nintendo Switch games en controllers, maek-up, fitnessapparaten, Smart Home artikelen en nog veel meer.

De aanbiedingen van Bol.com vind je op één pagina terug op Bol.com.

Huawei Store

In de Huawei Store kun je profiteren van verschillende kortingen. De officiële webwinkel van Huawei heeft bijvoorbeeld de erg stijlvolle Huawei MateBook 14 2020 in de aanbieding. Voorzien van 14 inch 2K-scherm, NVIDIA GeForce MX250, Intel Core i7 chipset, een vingerafdrukscanner, een zeer compact en licht ontwerp, krachtige batterij, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en nog veel meer voor €1.111,11. Hierbij krijg je ook nog een gratis Bluetooth-muis en luxe rugtas ter bescherming. Een hele mooie aanbieding die je hier kunt vinden.

Verder geeft Huawei je flinke korting op de Huawei Watch GT 2e, de Watch Fit, FreeBuds Pro en Huawei Band 4 Pro. Die vind je terug op deze pagina.

Smartphonehoesjes

Ben je op zoek naar een hoesje voor je (nieuwe) smartphone? Bij de webwinkel van Smartphonehoesjes kun je het waarschijnlijk direct vinden. Daarbij kun je er niet alleen terecht voor cases en bescherming, maar ook voor andere handige accessoires zoals autohouders, laders en nog veel meer. Na je bestelling bij Smartphonehoesjes vul je de code SINGLESDAY in en krijg je 15 procent korting op je hele bestelling.

OnePlus

OnePlus stunt alvast met een vervroegde Black Friday deal. En dat is een interessante deal. Bij OnePlus zelf kun je nu bij hun webwinkel terecht voor kortingen op smartphones. Je kunt terecht voor de OnePlus 8 voor 499 euro (150 euro korting) met de kortingscode BF2020. De OnePlus 8 Pro kost samen met een set Bullets Wireless Z 899 euro.

MediaMarkt

MediaMarkt heeft geen specifieke Singles Day deals, maar wel een pagina vol met voordeel. Op deze pagina vind je de meest interessante aanbiedingen van MediaMarkt. Denk aan korting op koffieapparaten, keukenhulpjes, koelkasten, wasmachines, televisies en vele andere producten.

Mobiel

Bij Mobiel wordt er gestunt met voordeel op de sim-only abonnementen. Hiervoor kun je al terecht bij ons, met de beste sim-only aanbiedingen van november. Bij Mobiel hebben ze de aanbieding dat je geen aansluitkosten betaalt wanneer je een nieuw sim-only abonnement afsluit. Dit kan je zomaar enkele tientjes schelen. Het geldt voor abonnementen van T-Mobile, Ben, Tele2, Simyo, Vodafone, KPN en Hollandsnieuwe. Een overzicht van de abonnementen vind je op deze pagina.

iBood

Bij iBood kun je nu de Google Nest Mini smart speaker met aardig wat voordeel kopen. Voor 29,95 euro heb je de slimme speaker van Google in je huis. Het is de allernieuwste versie die je niet perse op tafel hoeft te zetten, maar ook op kunt hangen. Daarbij kent de nieuwe generatie Nest Mini een verbeterde assistent en een beter geluid. Ook is hij milieuvriendelijker geproduceerd. Voor de aanbieding geldt op=op. Je betaalt wel 5,95 euro verzendkosten.

Coolblue

Coolblue lijkt nog geen Singles Day aanbiedingen online te hebben gezet. Maar wellicht volgen deze pas op 11 november zelf. Houd dan ook het artikel op DroidApp in de gaten. Wel heeft Coolblue een aantal smartphone-aanbiedingen met interessant voordeel.