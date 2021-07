Sleep As Android krijgt schitterend Material You-design

Er is een compleet vernieuwde versie onderweg van de Sleep As Android app. Deze applicatie zal gehuld worden in het nieuwe Material You-design. Deze ontwerptaal maakt deel uit van het eveneens nieuwe Android 12, en zien we dus terug in de slaap-app voor Android.

Sleep As Android met Material You

Een nieuwe versie staat klaar voor slaap-app Sleep As Android. In de nieuwste testversie die door de ontwikkelaars is uitgebracht, is gewerkt aan een compleet nieuw ontwerp. Deze is namelijk helemaal gehuld in de Material You-interface, wat de opvolger is van het Material Design. Dankij de nieuwe Material You interface in Sleep As Android kun je de vormgeving helemaal personaliseren. De kleuren in de app passen zich aan, aan de achtergrond van je smartphone.

Op dit moment gaat het om een testversie van Sleep As Android in Material You, maar binnenkort moet de eerste beta-versie verschijnen van de toepassing. Andere ontwikkelaars zullen in de komende tijd ook volgen; maar dit geeft alvast een goed beeld van wat we van apps kunnen verwachten met de Android 12 API. De eerste indruk zie je hieronder.