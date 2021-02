Google brengt handige Sleep API naar Android: dit doet het

Google brengt een nieuwe API uit voor het Android-besturingssysteem. Het gaat om de Slaap API waarbij op een slimme manier gebruik gemaakt wordt van de sensoren in het toestel.

Sleep API in Android

Om nog efficiënter om te gaan met de batterij in je smartphone of tablet, krijgt Android een Slaap API. Al langer biedt het bedrijf een Activity Recognition API waarmee middels machine learning batterijoptimalisatie wordt toegepast wanneer de telefoon niet gebruikt wordt. Google gaat nu een stap verder met de Sleep API.

Voor de Sleep API worden de licht- en bewegingssensoren uitgelezen. Het kan gegevens over gebruikers ophalen die betrekking hebben op de slaap. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het gebruik van de bedtijdmodus in de Google Klok-app. Het geeft op die manier twee soorten informatie. Google zegt daarover het volgende;

A ‘sleep confidence’, which is reported at a regular interval (up to 10 minutes) A daily sleep segment which is reported after a wakeup is detected

Ontwikkelaars kunnen de slaap API toepassen in hun app. Door deze algoritmen kan de levensduur van de batterij verbeterd worden. Processen die niet van belang zijn kunnen dan afgesloten worden. Voor de functie werkt Google samen met de ontwikkelaar Urbandroid, bekend van Sleep As Android. Meer informatie kan gevonden worden in de blogpost van Google.

