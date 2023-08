Slim besparen op de kosten van je mobiele telefoon (adv)

Loopt het abonnement van je huidige Android smartphone binnenkort af? Je hebt in dat geval twee opties: een nieuwe smartphone uitkiezen en deze combineren met een duur abonnement, of je smartphone behouden en hier een geschikt sim only abonnement bij zoeken.

Gemiddeld gaat een smartphone zo’n twee tot drie jaar mee, oplopend tot vijf jaar bij het tussentijds vervangen van de batterij hiervan. Het maakt dat het kopen van een nieuw toestel bij het aflopen van je abonnement voor onnodig hoge kosten zorgt. Door een sim only abonnement af te sluiten bespaar je maandelijks al snel tien tot twintig euro. Budget wat je kunt gebruiken voor de aankoop van een nieuwe Android smartphone over een à twee jaar.

Sim only abonnementen die passen bij jouw verbruik

Wanneer je een sim only abonnement afsluit, is het zaak te zorgen dat de samenstelling hiervan past bij je persoonlijke verbruik aan belminuten en mobiele data. Zo betaal je alleen voor datgene, wat je ook daadwerkelijk maandelijks verbruikt. Veel providers bieden een app, waarmee je bij kunt houden hoeveel mobiele data je op maandbasis nodig hebt.

Gebruik een online tool om de verschillende sim only abonnementen met elkaar te vergelijken. In zo’n tool voer je in wat je verbruik aan mobiele data is en hoeveel belminuten je verwacht nodig te hebben. De tool zet op basis van deze data de goedkoopste opties op een rijtje. Je kunt het sim only abonnement vaak direct afsluiten.

Bel via het draadloze netwerk thuis

Merk jij al dat het aantal belminuten wat je maandelijks verbruikt afneemt? Steeds meer mensen gebruiken een app als Whatsapp of Facebook Messenger om contact te houden met familie en vrienden. Door via dergelijke apps te bellen heb je geen belminuten nodig; de apps gebruiken je internetverbinding. Sms’jes worden daarbij al helemaal niet meer verstuurd. Probeer zo veel mogelijk te bellen op momenten dat je verbonden bent met een veilig draadloos netwerk. Zo houd je de kosten voor het abonnement bij je mobiele telefoon beperkt. Kies liever voor een ruimere bundel aan mobiele data.

Download muziek en films vooraf

Ook helpt het om muziek en films voor vertrek te downloaden, als je hier in de trein of bijvoorbeeld het vliegtuig gebruik van wilt maken. Apps als Spotify en Netflix bieden je deze mogelijkheid. Zo hoef je onderweg geen mobiele data te verbruiken. Het streamen van muziek en films kan relatief veel van je mobiele data vragen.

