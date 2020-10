‘Smartphone volgend jaar mogelijk duurder door hogere thuiskopieheffing’

De prijs van een smartphone kan volgend jaar zomaar hoger komen te liggen dan nu het geval is. De heffing voor thuiskopieën die je als consument al moet betalen, gaat volgend jaar wederom omhoog met enkele euro’s. Maar is dat wel zo terecht?

Hogere thuiskopieheffing

De overheid heeft een beslissing genomen over de thuiskopieheffing voor de komende jaren. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen noemt een bedrag van 7,30 euro die consumenten moeten betalen bij de aanschaf van een smartphone. Nu ligt dat bedrag nog op 4,70 euro. De thuiskopieheffing is bedacht als vergoeding voor rechthebbenden (zoals) artiesten. Er kan op zo’n toestel namelijk muziek beluisterd of naar een video gekeken worden. Volgens de NOS stamt deze heffing al uit de tijd van de casettebandjes. Deze geldt echter nu nog steeds omdat je nu offline muziek kunt luisteren of offline series kunt kijken.

NLdigital is tegen de verhoging van de prijzen hiervoor. Volgens Lotte de Bruijn, de directeur van NLdigital, loopt deze regeling steeds meer uit de pas met de technische en economische realiteit. Offline beschikbaarheid van muziek en series, is niet hetzelfde als een ouderwetse kopie, zo stelt de Bruijn tegen de NOS. De brancheorganisatie gaat minister Dekker vragen om de vergoeding te evalueren. Daarnaast pleit de organisatie voor een herziening vanaf 2023. Het bedrag van €7,30 geldt namelijk van 2021 tot 2023.

BumaStemra is tegen. Zij zijn ontstemd over de vraag of de vergoeding herzien kan worden. Zij willen niet dat de vergoeding lager uit gaat vallen. De auteursrechtenorganisatie is van mening dat het niet zo kan zijn dat componisten, tekstschrijvers en muzikanten juist in de tijd van het coronavirus hiervan de dupe worden. Volgens Robbert Baruch van BumaStemra is de heffing ten opzichte van de prijs van een smartphone slechts een klein deel.

De prijs van de thuiskopieheffing stijgt dus met enkele euro’s. De kans is groot dat fabrikanten (en dus ook winkels) deze prijs ook doorvoeren in de prijs in de winkels. Hoe de winkels daarmee omgaan zal mogelijk nog verschillen.