Snapchat laat ouders content verbergen in Family Center

Snapchat heeft een nieuwe feature toegevoegd in het Family Center. Met de nieuwe optie kunnen ouders meer instellingen beheren voor hun kinderen om zo bepaalde content te verbergen. De functie wordt vanaf nu beschikbaar gesteld.

Snapchat met nieuwe functie in Family Center

Snapchat staat vol met verschillende soorten content, maar als ouders zijnde wil je misschien niet dat bepaalde content door kinderen bekeken wordt. Met een nieuwe functie in het Family Center kun je bepaalde content verbergen voor je kinderen. De functie heet Content Controls en laat ouders de toegang tot gevoelige of suggestieve content in Stories of in Spotlight beperken. Daarnaast werkt de app aan extra tools rondom My AI, waarbij ouders meer inzicht krijgen over de experimentele chatbot van Snapchat.

Verder biedt Snapchat meer transparantie in de strengere normen rondom het delen van content. De functie wordt vanaf nu beschikbaar gesteld in Snapchat.