Snapchat+ uitgebracht in Nederland en België: dit kun je ermee

Snapchat heeft bekend gemaakt dat het betaalde abonnement Snapchat+ vanaf nu beschikbaar is in Nederland en België. Met Snapchat+ krijg je meer mogelijkheden tot je beschikking. Wat zijn de voordelen?

Snapchat+

Het sociale netwerk Snapchat heeft haar betaalde abonnement Snapchat+ uitgebracht in Nederland en België. Eerder was de dienst al beschikbaar in verschillende andere landen. Degenen met Snapchat+ krijgen een markering dat zij dus betalend lid zijn. Dit wordt weergegeven bij het profiel met een stericoontje. Daarnaast zijn reacties die gegeven worden op Stories zogenaamd ‘geprioriteerd’, waardoor deze voor de ontvanger beter zichtbaar zijn.

Andere opties die beschikbaar komen voor de betalende gebruikers zijn Bitmoji-achtergronden, meer keuze uit de icoontjes voor de app op het startscherm en de mogelijkheid om een Snap af te sluiten met een emoticon. Tevens krijgen Snapchat+ gebruikers de mogelijkheid om anderen aan te merken als BFF en kun je zien hoeveel mensen jouw verhalen hebben teruggekeken. Wanneer een vriend zijn of haar locatie deelt, kunnen Snapchat+ gebruikers de locatie van diegene over een periode van 24 uur terugkijken.

Snapchat+ kost 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.