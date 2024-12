Sony Xperia 1 VI ontvangt Android 15 update

De Sony Xperia 1 VI, uitgebracht in mei, krijgt zijn eerste grote OS-update: Android 15. Bij de lancering beloofde Sony drie OS-updates en vier jaar aan beveiligingspatches voor deze high-end smartphone. De Xperia 1 VI verscheen oorspronkelijk met Android 14, en deze nieuwe versie markeert de volgende stap in de softwarecyclus.

Android 15 voor Xperia 1 VI

De Android 15-update komt met een softwareversie van 69.1.A.2.78 en bevat ook de beveiligingspatch van november. De update is ongeveer 940MB groot, wat relatief klein is voor een upgrade van dit formaat. Voor gebruikers die de update willen installeren, biedt de Sony UK Support-pagina een eenvoudige handleiding. Het proces is niet ingewikkeld: tik simpelweg op “update” in de instellingen van je toestel.

De changelog voor de update is beknopt en vermeldt enkel de upgrade naar Android 15. Voor zover bekend heeft Sony geen aanpassingen gedaan aan de interface of extra functies toegevoegd; de focus ligt op de overgang naar het nieuwe besturingssysteem.

De update van deze maand bouwt voort op de verbeteringen die de Xperia 1 VI al in oktober kreeg, zoals ondersteuning voor Wi-Fi 7. Voor andere modellen, zoals de Xperia 1 V, Xperia 5 V en Xperia 10 VI, blijft de nieuwste update op Android 14 gebaseerd. Voor de Xperia 1 IV markeerde de Android 14-update eerder dit jaar het einde van de ondersteuningscyclus.

Als je een Xperia 1 VI bezit, controleer dan of de update beschikbaar is via de instellingen van je toestel.