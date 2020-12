Sport-app Endomondo houdt op te bestaan: dit moet je weten

Het is over en uit voor sport-app Endomondo. De applicatie waarmee je je workouts kunt bijhouden zal eind dit jaar op zwart gaan. Je kunt wel je gegevens exporteren.

Endomondo stopt

Met de gratis app Endomondo kunnen gebruikers hun wandel- of fietstocht bijhouden in een overzichtelijke app. Je kunt niet alleen je workouts bijhouden, maar het is ook mogelijk om deze nauwkeurig te analyseren met verschillende tools. Daarnaast kun je doelen stellen en vrienden toevoegen dankzij de community.

Echter heeft Under Armour besloten te stoppen met de Endomondo-app. Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk de applicatie te downloaden uit de Google Play Store of Apple Store. Tot 1 april kan de app gebruikt blijven worden, maar worden geen bugfixes meer verspreid en is er ook geen klantenservice. Vanaf deze datum is de applicatie niet meer te gebruiken.

Under Armour raadt gebruikers aan om de UA MapMyRun te downloaden. Deze heb je in verschillende soorten apps; voor hardlopen, fitness, fietsen en wandelen. Dit alternatief geeft je gelijk de mogelijkheid om de data die je kunt opslaan binnen Endomondo, kunt synchroniseren met MapMyRun. Dit kan tot 1 april, daarna werkt dat niet meer. Alleen de workouts worden hiermee gesynchroniseerd. Andere dingen zoals persoonlijke records, vrienden en commentaren worden niet meegenomen.