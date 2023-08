Spotify deelt de populairste zomerhits van 2023

De afgelopen zomer hebben verschillende artiesten weer zomerhits uitgebracht. Spotify deelt nu een overzicht met de populairste zomerhits van het afgelopen jaar. Wat waren de populairste in 2023?

Spotify Songs of Summer

In de zomer van 2023 hebben we weer massaal de weg naar Spotify gevonden. De muziekdienst deelt nu een overzicht met de hits die we in Nederland het meest hebben geluisterd tijdens de zomer van 2023. We luisterden veel naar artiesten van Nederlandse bodem zoals Kriss Kross Amsterdam en Goldband. Echter was de winnaar deze zomer van Marco Schuitmaker met Engelbewaarder.

De lijst met alle meest gestreamde songs hebben we hieronder voor je neergezet.

Spotify’s meest gestreamde Songs of Summer, Nederland

1. “Engelbewaarder” van Marco Schuitmaker

2. “How You Samba” van Kris Kross Amsterdam, Sofía Reyes, Tinie Tempah

3. “Pornstar Martini” van $hirak, Boef, Cristian D, Lil Kleine

4. “Sprinter” van Central Cee, Dave

5. “Tattoo” van Loreen

6. “Miracle” (with Ellie Goulding) van Calvin Harris, Ellie Goulding

7. “Daylight” van David Kushner

8. “Lay Low” van Tiësto

9. (It Goes Like) Nanana – Edit van Peggy Gou

10. “Baby Don’t Hurt Me” van Anne-Marie, Coi Leray, David Guetta

11. “Stiekem” van Goldband, Maan

12. “Zin In De Zomer Man” van Bizzey, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez

13. “Layla” van Claude

14. “Schultenbräu” van Chantal Janzen, Donnie

15. “Sliden” van Antoon, Ronnie Flex

16. “Arranca (feat. Omega)” van Becky G, Omega

17. “Anne-Fleur Vakantie” van Roxy Dekker

18. “People (feat. Cian Ducrot)” van Cian Ducrot, Libianca

19. “Flowers” van Miley Cyrus

20. “Noodgeval” van Goldband

Spotify’s meest gestreamde Songs of Summer, wereldwijd:

1. “Ella Baila Sola” van Eslabon Armado, Peso Pluma

2. “WHERE SHE GOES” van Bad Bunny

3. “Seven (feat. Latto)” van Jung Kook, Latto

4. “Cruel Summer” van Taylor Swift

5. “La Bebe – Remix” van Yng Lvcas, Peso Pluma

6. “un x100to” van Grupo Frontera, Bad Bunny

7. “Flowers” van Miley Cyrus

8. “Daylight” van David Kushner

9. “Sprinter” ban Dave, Central Cee

10. “As It Was” van Harry Styles

11. “Cupid – Twin Ver.” van FIFTY FIFTY

12. “LALA” van Myke Towers

13. “Kill Bill” van SZA

14. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” van Bizarrap, Peso Pluma

15. “vampire” van Olivia Rodrigo

16. “Dance The Night (From Barbie The Album)” van Dua Lipa

17. “Classy 101” van Feid, Young Miko

18. “TQM” van Fuerza Regida

19. “I Wanna Be Yours” van Arctic Monkeys

20. “Calm Down (with Selena Gomez)” van Rema, Selena Gomez