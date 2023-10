Spotify Daylist is nieuwe afspeellijst die zich aanpast aan het moment

Een nieuwe soort afspeellijst is toegevoegd aan Spotify; Daylist. Het is een afspeellijst die zich aanpast aan het moment van de dag. De functie komt voor alle gebruikers beschikbaar.

Spotify Daylist

Spotify Daylist is de naam van de nieuwe afspeellijst die gebruikers van de muziekdienst kunnen gebruiken. Op ieder moment van de dag kan de afspeellijst bijgewerkt worden, om zo aangepast te worden aan het moment van de dag. Deze playlist is persoonlijk en past zich aan, waarbij hij de meerdere keren per dag wordt bijgewerkt.

De muziekdienst kijkt hiervoor naar je luistergedrag, waarmee vervolgens weer gekeken wordt naar je stemming op bepaalde momenten op de dag. Luister je bijvoorbeeld vaak ’s morgens rustige muziek, dan zal de Daylist afspeellijst voornamelijk rustige muziek voorschotelen in de ochtenduren. Volgens Spotify moet Daylist jouw dag weerspiegelen.

Als eerst komt de afspeellijst beschikbaar voor Engelstalige landen. Later volgt een wereldwijde release.